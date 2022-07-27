По мнению политолога Сергея Маркова, если ВСУ предпримут попытку контратаки на Херсон, вероятность захвата территории составляет не более 10%. После этого в город приедет президент Владимир Зеленский, чтобы дать интервью западным СМИ и заявить о "победе", считает он.
Марков не исключает, что украинские войска могут пойти в наступление в другом регионе. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет 15%.
Эксперт оценил в 20% вероятность того, что ВСУ совершат безуспешное наступление на Херсон, а российские войска продолжат проводить спецоперацию по защите Донбасса. Также, по его мнению, после провальных манёвров киевского режима ВС РФ могут взять под контроль Николаев и выйти к Одессе.
Наиболее вероятным вариантом развития событий Марков считает имитацию наступления ВСУ, поскольку сил на реальное наступление у Украины нет.
"Так и будут обстрелы и разговоры о наступлении с целью сорвать референдум. Вероятность 30%", — написал он в социальных сетях.
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Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.