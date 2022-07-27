Марков: после атаки на Антоновский мост в Херсоне ВСУ сымитируют наступление

По мнению политолога Сергея Маркова, если ВСУ предпримут попытку контратаки на Херсон, вероятность захвата территории составляет не более 10%. После этого в город приедет президент Владимир Зеленский, чтобы дать интервью западным СМИ и заявить о "победе", считает он.

Марков не исключает, что украинские войска могут пойти в наступление в другом регионе. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет 15%.

Эксперт оценил в 20% вероятность того, что ВСУ совершат безуспешное наступление на Херсон, а российские войска продолжат проводить спецоперацию по защите Донбасса. Также, по его мнению, после провальных манёвров киевского режима ВС РФ могут взять под контроль Николаев и выйти к Одессе.

Наиболее вероятным вариантом развития событий Марков считает имитацию наступления ВСУ, поскольку сил на реальное наступление у Украины нет.

"Так и будут обстрелы и разговоры о наступлении с целью сорвать референдум. Вероятность 30%", — написал он в социальных сетях.