Тактика украинской армии по прорыву союзных средств противовоздушной обороны (ПВО) больше не работает. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, эта тактика состоит в запуске сразу трёх ракет "Точка-У". Как пояснил Марочко, последняя ракета выпускается с небольшой задержкой.
"Согласно замыслу, это должно создать определённые трудности для наших систем, но, к сожалению, это уже не работает", — отметил Марочко.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что современные российские средства ПВО успешно работают не только по воздушным целям, но и по тем местам, откуда украинские военные запускают ракеты из американских систем реактивного огня (РСЗО) HIMARS.
Кроме того, он подчеркнул: у российских систем противовоздушной обороны боевых режимов и их комбинаций "бесконечно много".
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