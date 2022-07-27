Марочко: тактика ВСУ по прорыву союзных средств ПВО перестала работать

Тактика украинской армии по прорыву союзных средств противовоздушной обороны (ПВО) больше не работает. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, эта тактика состоит в запуске сразу трёх ракет "Точка-У". Как пояснил Марочко, последняя ракета выпускается с небольшой задержкой.

"Согласно замыслу, это должно создать определённые трудности для наших систем, но, к сожалению, это уже не работает", — отметил Марочко.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что современные российские средства ПВО успешно работают не только по воздушным целям, но и по тем местам, откуда украинские военные запускают ракеты из американских систем реактивного огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, он подчеркнул: у российских систем противовоздушной обороны боевых режимов и их комбинаций "бесконечно много".