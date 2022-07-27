Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине армия РФ атаковала территорию бывшего завода железобетонных изделий "Николаевстройтранс". Предприятие располагалось в Николаеве, отметили в ведомстве.
По данным министерства, в результате удара российские военные ликвидировали 200 солдат ВСУ. Также в МО сообщили об уничтожении свыше 20 единиц бронированной и специальной техники.
"Высокоточным оружием ВКС России ликвидированы временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении более 100 ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Также ВСУ лишились 120 военных, которые охраняли склад, сказал Конашенков.
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