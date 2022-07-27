Ищенко заявил, что ВСУ не планируют контрнаступления в Харьковской области

Политолог Ростислав Ищенко считает, что украинская сторона не намерена осуществлять контрнаступления в Харьковской области, поскольку понимает бесперспективность подобных действий. На территориях харьковского направления сложно сосредоточить крупную группировку войск, что не позволит ВСУ исполнить какой-либо неожиданный манёвр. Боевые действия на данном участке носят позиционный характер.

По словам Ищенко, ВС РФ под Харьковом располагают возможностями логистики для переброски дополнительных войск из России. Любые попытки наступления ВСУ на харьковском направлении будут лишены для противника смысла.

"Таким образом, рассчитывать на серьёзные успехи под Харьковом ВСУ не могут. Даже если им удастся совершить в этом районе достаточно глубокий прорыв, с военной точки зрения он не будет иметь никакого смысла, ибо его купирование будет вопросом лишь времени, а не принципа", — отметил политолог в статье для "Украина.ру".