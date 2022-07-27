ВС РФ ликвидировали боевиков формирования "Чёрная сотня" в районе Артёмовска

В Минобороны России подтвердили нанесение удара по военным объектам украинской армии в Николаеве. Также атака была произведена в районе Артёмовска, в результате чего рота из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ полностью ликвидирована. В районе Новомихайловки уничтожен командный пункт 53-й механизированной бригады украинской армии вместе с военным командованием.

Кроме этого, в результате высокоточных ударов ликвидировано месторасположение иностранных наёмников в Харькове. В районе Артёмовска уничтожены боевики формирования "Чёрная сотня", сообщили в Минобороны России.