В интервью с военным корреспондентом Андреем Руденко член националистического батальона "Азов"* Андрей Пилявский рассказал про многочисленные преступления, которые совершались в Мариуполе.
По словам боевика, националисты расстреляли и ограбили мирных жителей, которые ехали на гражданском автомобиле. Также "азовцы"* убили пожилого мужчину, который отказался открывать им калитку своего дома.
"Пилявский рассказывал об убийствах, словно он говорил об обыденном деле. <…> Рано или поздно состоится трибунал, на котором будут обнародованы все преступления, совершённые этими нелюдями", — заявил Руденко.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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