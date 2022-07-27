Пленный боевик "Азова"* признался в жестоких преступлениях в Мариуполе

В интервью с военным корреспондентом Андреем Руденко член националистического батальона "Азов"* Андрей Пилявский рассказал про многочисленные преступления, которые совершались в Мариуполе.

По словам боевика, националисты расстреляли и ограбили мирных жителей, которые ехали на гражданском автомобиле. Также "азовцы"* убили пожилого мужчину, который отказался открывать им калитку своего дома.

"Пилявский рассказывал об убийствах, словно он говорил об обыденном деле. <…> Рано или поздно состоится трибунал, на котором будут обнародованы все преступления, совершённые этими нелюдями", — заявил Руденко.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.