Шкиряк: "Русские не заслуживают называться ни народом, ни нацией"

Граждане РФ не имеют права называться ни народом, ни нацией — из более чем 140 млн населения нет ни одного "хорошего русского".

Так заявил в эфире телеканала "Прямой" националист, экс-советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Он пригрозил также физической расправой тем, кто сегодня на стороне России.

"Меня очень коробит, когда даже в эфирах время от времени кто-то говорит: "Российский народ, российская нация". Я лично считаю, что они не заслуживают называться ни народом, ни нацией. Это просто население определенной части Земли, которое проживает на территории современной РФии и является абсолютно неадекватными, кровожадными и абсолютно циничными существами. Причём акцентирую, все 140 миллионов. Нет хороших русских, это мое личное, глубокое убеждение", — заявил русофоб.

Также нацист отметил, что каждый из коллаборантов, кто принимает участие в так называемых органах власти, и те, кто посягает на территориальную целостность Украины, заслуживают смерти.

"Рано или поздно эта кара их достанет. Тюрьма для них будет лучшим выходом из этой ситуации", — подытожил Шкиряк.