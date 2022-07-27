Ishgal: наёмники заявили, что большинство подразделений ВСУ уничтожено

Иностранные наёмники описали ситуацию в рядах ВСУ. Один из боевиков заявил, что принимал участие в военных действиях на Ближнем Востоке, однако он никогда не сталкивался с таким уровнем коррупции, как на Украине.

"Их отправили с одной винтовкой на двоих. Большинство подразделений ВСУ сожжено или уничтожено, а остальные устали или испуганы", — рассказывают наёмники в интервью изданию Ishgal.

Другой военный признался, что обучал более 200 украинских солдат. По его мнению, половина из них уже погибли. Более того, собеседники издания убеждены, что на Украине воруют вооружение, которое направляют в Киев западные страны.

"Мы увидели много свастик и нацистских символов", — вспоминают наёмники.