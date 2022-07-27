Украинская армия пытается отступить к Соледару от Северска, однако боевикам ВСУ это не дают сделать артиллеристы союзных сил.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира второго огневого взвода НМ ЛНР с позывным Тимоха.
"Сейчас они в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даем делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем. Они пытаются, но у них не получается", — заявил ополченец.
Он отмечает, что удары артиллерийских войск объединённых сил корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Генштабе Украины приняли решение о поэтапном выводе националистов из города Северска.
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