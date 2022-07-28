Мизинцев: Киев размещает националистов "Кракена" в больницах Харькова и Винницы

Военно-политические командование Украины размещает боевиков нацбатальона "Кракен", штабы территориальной обороны и технику в медучреждениях Харькова, Винницы, Сум и Николаевки.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, в Харькове на территории городской клинической больницы №7 дислоцируются подразделения "Кракена".

"Всех больных независимо от их состояния цинично выгнали из лечебного учреждения", — сказал генерал-полковник журналистам.

Он добавил, что в здании детской городской клинической больницы в Сумах появился штаб теробороны Украины. Как пояснил Мизинцев, здесь также разместили склады с оружием и боеприпасами. Националисты удерживают персонал и пациентов в подвале, утверждает генерал-полковник.

Кроме того, он подчеркнул: в областной психиатрической больнице Винницы украинские боевики разместили военную технику, а в Николаевке ДНР на территории одного из медучреждений оборудовали опорный пункт, заминировав подходы к зданию.