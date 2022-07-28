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Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Силовые структуры

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Почему ВС РФ не используют в боевых действиях, например, объёмно-детонирующие бомбы ОДАБ, беспилотники "Охотник”, "Иноходец”, "Альтиус”, танки Т-14 платформы "Армата” или боевые роботы "Уран”, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Мы понимаем, что НАТО нас изучает, поэтому мы используем "Тор-М1” вместо "Тор-М2” с 16 ракетами, вместо "Бук-М3” стреляем "Буком-М2″. На самом деле НАТО изучает эту российскую технику, и российские Вооруженные силы скоро заменят ее на более современную”, — сообщил обозреватель.

Отмечается, что эффективность российских ракет в спецоперации возмутила американцев. Эксперты заявили, что Пентагон всё больше недоволен точностью ракетных ударов ВС РФ в контексте предоставления киевской власти военной техники и вооружения на миллиарды долларов, пишет издание "Лайф”.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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