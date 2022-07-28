Единственное место, где ВСУ может надеяться на успешную контратаку, находится на юге Украины.
По географическим и логистическим причинам это херсонское направление. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.
Аналитик подчеркнул, что на плацдарм, контролируемый российской армией в Херсонской области на правом берегу Днепра, снабжение осуществляется лишь через Антоновский мост или Новоховскую дамбу.
"Возможность снабжения и переброски подкреплений войскам на плацдарме резко ухудшилось”, — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.
По его словам, эти объекты как раз в последние дни и обстреливались из реактивных систем залпового огня противника.
Помимо этого, силы ВС РФ на том плацдарме значительно слабее, чем в Донбассе и Харькове, а системы ПВО националистов, расположенные в Николаеве и Запорожье, могут затруднить действия российской авиации против контратакующих боевиков ВСУ, заключил Ищенко.
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