Краснов: оружие Запада, поставляемое на Украину, уже появилось на чёрном рынке

Образцы западной военной техники, поставляемой на Украину, уже появляются на чёрном рынке. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Во время рабочей встречи со своим коллегой из Киргизии Курманкулом Зулушевым он отметил, что в РФ по фактам истребления киевским режимом жителей республик Донбасса расследуют свыше тысячи уголовных дел. По его словам, следователи нашли доказательства многочисленных убийств и расправ над гражданским населением со стороны украинских националистов.

При этом он подчеркнул: представители ВСУ до сих пор совершают подобные преступления практически каждый день, в том числе с привлечением наёмных специалистов из стран СНГ.

"Фиксируется бесконтрольный оборот оружия, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться на чёрным рынке", — указал Краснов.

Ранее сообщалось, что некоторые союзники Украины направили в эту страну своих наблюдателей для контроля за потоком оружия.