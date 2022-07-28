Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович: операция по "освобождению" Херсона уже началась — у РФ есть три пути
Хроленко: визит Шойгу в ВС РФ готовит мощный удар по ВСУ далеко за Донбассом
РИА Новости: в ходе "контрнаступления" ВСУ Киев теряет города
Рогов: киевский режим пытается организовать геноцид в Запорожской области
Тренер киевского "Динамо" расстроился из-за кричалки в поддержку Путина: "Жаль"
Петербуржцы заметили огромное "радужное" пятно в водах Мойки
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Краснов: оружие Запада, поставляемое на Украину, уже появилось на чёрном рынке
Историк: князь Владимир крестил Русь, "чтобы не рисковать суверенитетом"

Захарова: Зеленский всем надоел, Запад начал раскручивать его жену Елену

Силовые структуры

Западу надоел президент Украины Владимир Зеленский, его ресурсы исчерпаны, и западные СМИ начали "раскручивать” его супругу Елену.

Захарова: Зеленский всем надоел, Запад начал раскручивать его жену Елену

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последнее время медиа Запада стали "раскручивать” Елену Зеленскую. К примеру, недавно она выступила в Конгрессе США. Позже супруга главы Незалежной появилась на обложке глянцевого западного журнала. Сам Зеленский даёт интервью часто в компании жены.

Захарова отметила, что Зеленский уже надоел, и аудитория его больше не хочет воспринимать. А его милитаризованный образ "несбыточной победы” уже не закрыть ничем, написала в своём аккаунте мессенджера Захарова.

"Новый формат общения также не могли изобрести. Ресурсы Зеленского были полностью исчерпаны, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Политическое меню теперь называется "Зеленский под Еленой”, — подытожила дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО

Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.

Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Мир. Новости мира
Ходарёнок: гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску для уничтожения обороны ВСУ
Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
CNN: Россия прекращает поставки газа, по обе стороны Атлантики началась паника
Силовые структуры
Ishgal: наёмники заявили, что большинство подразделений ВСУ уничтожено
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Последние материалы
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Терапевт Ледовский: японская диета вредит из-за ограничений по питанию
Краснов: оружие Запада, поставляемое на Украину, уже появилось на чёрном рынке
Историк: князь Владимир крестил Русь, "чтобы не рисковать суверенитетом"
Скрипят колодки: одна из причин — износ элементов тормозной системы
Ищенко: вывод из строя Антоновского моста повышает шансы на контрнаступление ВСУ
Гривач: план Германии снизить спрос на газ загонит экономику ФРГ "под плинтус"
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Средство "антидождь": важно читать то, что написано в инструкции
Fox Business: демократы не хотят видеть Байдена президентом США в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников