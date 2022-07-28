Захарова: Зеленский всем надоел, Запад начал раскручивать его жену Елену

Западу надоел президент Украины Владимир Зеленский, его ресурсы исчерпаны, и западные СМИ начали "раскручивать” его супругу Елену.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последнее время медиа Запада стали "раскручивать” Елену Зеленскую. К примеру, недавно она выступила в Конгрессе США. Позже супруга главы Незалежной появилась на обложке глянцевого западного журнала. Сам Зеленский даёт интервью часто в компании жены.

Захарова отметила, что Зеленский уже надоел, и аудитория его больше не хочет воспринимать. А его милитаризованный образ "несбыточной победы” уже не закрыть ничем, написала в своём аккаунте мессенджера Захарова.

"Новый формат общения также не могли изобрести. Ресурсы Зеленского были полностью исчерпаны, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Политическое меню теперь называется "Зеленский под Еленой”, — подытожила дипломат.