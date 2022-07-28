Системы ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS в Херсонской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 снарядов над Херсонской областью. Об этом журналистам сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили эти снаряды из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха".

"Перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", — подтвердили в МВД Херсонской области.

Во вторник, 26 июля, украинские войска атаковали Антоновский мост в Херсоне. Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что сооружение будет отремонтировано.

Он также добавил, что боевики ВСУ выпустили 10 снарядов из различных артиллерийских систем, при этом большую часть из них отразили средства ПВО. Представитель ВГА убеждён: Киев решился на атаку, чтобы запугать мирных жителей Херсонской области и заставить их покинуть регион.