Коротченко о трудностях ВПК США: "Контрпродуктивно недооценивать противника"

Военно-промышленный комплекс США стал ощущать нехватку запчастей и рабочей силы.

Об этом сообщил полковник запаса, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Раньше о проблемах в ВПК говорили компании Lockheed Martin и Raytheon. По сообщениям СМИ, эти производители вооружения обеспокоены нехваткой полупроводников. Кстати, неон, необходимый для этих целей, производили на металлургическом комбинате "Азовсталь” в Мариуполе, пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на трудности, ВПК Штатов продолжит производить высокотехнологичное оружие, а Россия не должна поддаваться мнимым успехам, связанным с этими американскими проблемами.

"Не нужно заниматься шапкозакидательством и иллюзиями. При планировании мер по развитию своих вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса мы должны исходить из того, что США будут продолжать производить высокотехнологичные вооружения. В том числе и думать о будущем... Контрпродуктивно недооценивать противника в этом плане”, — цитирует обозревателя "ПолитРоссия”.

Коротченко отметил, что, несмотря на проблемы, Вашингтон развивает свой ВПК и пытается преодолеть кризис.