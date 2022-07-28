Хроленко: Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ

Российская Федерация уже наказывает Вашингтон за передачу разведывательной информации украинским националистам.

Об этом сообщил военный эксперт медиагруппы "Россия сегодня” Александр Хроленко.

Он отметил, что у российских танков, реактивных систем залпового огня "Смерч”, "Ураган” и ТОС "Солнцепек” есть время поменять позицию, что они успешно и делают.

"На каждый приём есть контрприём”, — подчеркнул обозреватель.

По его словам, это не только тяжёлое испытание для армии России, но и самое время научиться применять тактические приёмы от высокотехнологичного врага, подготовленного по стандартам альянса НАТО.

Разведка — это не только учения, это ещё и сфера радиоэлектронной борьбы и систем введения в заблуждение противника, в интервью порталу "Украина.ру" сообщил Хроленко.