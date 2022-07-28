Российская Федерация уже наказывает Вашингтон за передачу разведывательной информации украинским националистам.
Об этом сообщил военный эксперт медиагруппы "Россия сегодня” Александр Хроленко.
Он отметил, что у российских танков, реактивных систем залпового огня "Смерч”, "Ураган” и ТОС "Солнцепек” есть время поменять позицию, что они успешно и делают.
"На каждый приём есть контрприём”, — подчеркнул обозреватель.
По его словам, это не только тяжёлое испытание для армии России, но и самое время научиться применять тактические приёмы от высокотехнологичного врага, подготовленного по стандартам альянса НАТО.
Разведка — это не только учения, это ещё и сфера радиоэлектронной борьбы и систем введения в заблуждение противника, в интервью порталу "Украина.ру" сообщил Хроленко.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.