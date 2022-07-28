Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ

Территориальная оборона Украины расстреляла военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ при отступлении из населённого пункта Покровское в Донецкой Народной Республике.

Как отметили в Министерстве обороны России, боевики 118-й бригады теробороны, расстрелявшие солдат, занимали позиции второго эшелона в районе Бахмутского.

"В ходе отступления 25 июля из Покровского остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины попали под шквальный огонь и были расстреляны", — сообщили журналистам в профильном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные после освобождения Рубежного от националистов обнаружили в мэрии города множество документов, среди них был рапорт о расстреле. Согласно материалам, командир украинского батальона расстрелял своего подчинённого за невыполнение и критику боевого приказа. Установлено, что добровольца пытались отправить в разведку.