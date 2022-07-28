Если Запорожье и Херсонская области будут присоединены к РФ, то на эти территории распространится доктрина ядерного сдерживания.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. Так, чтобы защитить страну, ВС РФ могут нанести удар по центрам принятия решений — Вашингтону, Брюсселю и Лондону.
"В случае значительной угрозы со стороны обычных вооружений ядерное оружие используется для защиты любой территории РФ. Такова российская доктрина ядерного сдерживания”, — в интервью радиостанции "Говорит Москва” заявил парламентарий.
По его словам, эта территория "наша по итогам Второй мировой войны”. А значит, начав специальную военную операцию, Москва просто восстановила контроль над своими же землями. Таким образом, когда вся украинская территория будет освобождена, российская СВО закончится, подытожил Фёдоров.
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