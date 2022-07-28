Депутат Госдумы о защите Херсона и Запорожья: применим ядерное оружие

Если Запорожье и Херсонская области будут присоединены к РФ, то на эти территории распространится доктрина ядерного сдерживания.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. Так, чтобы защитить страну, ВС РФ могут нанести удар по центрам принятия решений — Вашингтону, Брюсселю и Лондону.

"В случае значительной угрозы со стороны обычных вооружений ядерное оружие используется для защиты любой территории РФ. Такова российская доктрина ядерного сдерживания”, — в интервью радиостанции "Говорит Москва” заявил парламентарий.

По его словам, эта территория "наша по итогам Второй мировой войны”. А значит, начав специальную военную операцию, Москва просто восстановила контроль над своими же землями. Таким образом, когда вся украинская территория будет освобождена, российская СВО закончится, подытожил Фёдоров.