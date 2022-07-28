Кадыров обнародовал видео с чеченскими бойцами, носящими патчи "На Киев"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись, на которой бойцы республики заявляют о намерении освободить Киев от националистов по первому приказу.

В опубликованном ролике продемонстрировано, как чеченские спецназовцы выстроены на плацу с нагрудными патчами "На Киев". Такую же надпись нанесли на военную технику. Кадыров подчеркнул: чиновники в Киеве должны знать, что скоро в их двери постучат бойцы, "чьи сердца переполнены яростью" из-за преступных приказов руководства Украины.

"Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас", — обратился он к украинским властям.

По словам Кадырова, чеченские военные способны взять любой населённый пункт штурмом, если такой приказ поступит от президента РФ и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

Он также добавил, что выступает за Россию и мир, очищенный от национализма.