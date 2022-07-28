Политолог Подберёзкин: Украину ожидает военная катастрофа в августе

По мнению военного эксперта Алексея Подберёзкина, Украину ожидает военная катастрофа в августе. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что пришло время освобождать русские города. Эксперт полагает, что это свидетельствует о скором масштабном наступлении.

"Ей (Украине. — Прим. ред.) придётся идти на капитуляцию. Ситуация развивается таким образом, что и к гадалке не ходи", — подчеркнул Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт отметил, что профессиональная армия киевского режима сейчас "выбита" на 90%. В ближайшее время оставшиеся подразделения ВСУ будут разгромлены, считает Подберёзкин.