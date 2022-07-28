Наёмник Эслин пожаловался на отсутствие помощи со стороны Лондона и Киева

Британского наёмника Эйдена Эслина приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он заявил, что ни Киев, ни Лондон ничего не сделали для его освобождения.

Министерство иностранных дел Великобритании постоянно говорит, что "работа идёт", признался Эслин. Более того, в МИД заявили, что его дело "первоочередной важности", однако никакой конкретной информации он не знает.

"Я спрашиваю: "Вы хотя бы пытались установить контакт (с ДНР), чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами". Отвечают: "Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально", — цитирует слова наёмника RT.

По мнению Эслина, позиция британского правительства является лицемерием, поскольку ранее Лондон вёл переговоры с непризнанными руководителями самообороны сирийских курдов. Оданко сейчас представители власти уходят от ответа.