Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"

Когда ВСУ начнут наступление на Херсон, РФ не будет уводить свои силы с Донбасса, потому что российских военных на Украине прибавилось, например, была организована одесская бригада. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Эксперт отметил, чтобы успешно противостоять наступлению украинской армии, нужно увеличить на этом направлении количество артиллерии и авиации. При этом ВСУ будут находиться в заведомо проигрышном положении, потому что в районе Херсона открытая степная местность, которая хорошо просматривается и не позволяет укрыться.

"Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает. Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы. У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч", — раскрыл планы ВС РФ Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Также эксперт не исключил тактических отступлений со стороны ВС РФ на этом направлении, но лишь для того, чтобы усилить свои позиции.