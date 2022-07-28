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Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"

Силовые структуры

Когда ВСУ начнут наступление на Херсон, РФ не будет уводить свои силы с Донбасса, потому что российских военных на Украине прибавилось, например, была организована одесская бригада. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"

Эксперт отметил, чтобы успешно противостоять наступлению украинской армии, нужно увеличить на этом направлении количество артиллерии и авиации. При этом ВСУ будут находиться в заведомо проигрышном положении, потому что в районе Херсона открытая степная местность, которая хорошо просматривается и не позволяет укрыться.

"Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает. Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы. У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч", — раскрыл планы ВС РФ Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Также эксперт не исключил тактических отступлений со стороны ВС РФ на этом направлении, но лишь для того, чтобы усилить свои позиции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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