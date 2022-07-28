Военный эксперт: “В течение августа мы полностью освободим Донецкую область”

Армии России до конца лета нужно решить две задачи: освободить Донецкую область, блокировать контрнаступление ВСУ на юге и начать своё наступление.

Об этом сообщил военный обозреватель Владимир Евсеев.

По его словам, западные СМИ подтвердили, что ежемесячные потери националистов составляют от 20 до 125 тыс. солдат.

"Бойцы ВСУ могут делать вид, что не знают о таких потерях, но иначе не было бы массового уклонения от призыва”, — подчеркнул эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что для бандеровцев дальнейшая ситуация будет только ухудшаться.

"До Днепра нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы ВСУ остановить союзные войска. Поэтому я надеюсь, что в течение августа мы полностью освободим Донецкую область и сможем блокировать украинское контрнаступление на юге, после чего сами перейдем в наступление”, — подытожил Евсеев и выразил надежду, что к началу сентября ситуация на фронте поменяется.