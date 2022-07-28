Сивков: бойцы теробороны могли расстрелять отступающих солдат ВСУ по ошибке

Боевики украинской территориальной обороны (ТерО) расстреляли отступающих солдаты ВСУ в ДНР, сообщает Министерство обороны. Доктор военных наук, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, специалист в военной политологии и капитан первого ранга Константин Сивков прокомментировал действия ТерО специально для Pravda.Ru.

Специалист сообщает, что такие действия с украинской стороны происходят часто:

"Причин тут две. Первая причина заключается в том, что они часто путают своих и чужих в связи с тем, что обмундирование примерно одинаковое. Второй вариант, это характерно, скорее, для нацбатальонов и для подразделений, которые выполняют функции заградотрядов, они целенаправленно уничтожают, убивают тех солдат и офицеров ВСУ, которые хотят сдаться в плен или оставляют без приказа позиции".

Сейчас назвать истинную причину сложно, говорит Сивков. Однако эксперт предположил, что бойцы ТерО могли просто перепутать отход своих войск с попыткой наступления сил ЛДНР, открыв огонь на поражение. Такие ситуации для военных действий — рядовые, заключил Сивков.

В ведомстве сообщили, что остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и "были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны".