Военкор: над Артёмовском появились американские вертолёты CH-47 Chinook

По линии от Северска до Артёмовска и Соледара ВСУ пытаются держаться за рубеж, осознавая, что как только они его потеряют, перед ВС РФ откроется прямая дорога к Славянско-Краматорской агломерации.

Теряя варианты для сопротивления, националисты наносят неизбирательные удары по союзным войскам близ Артёмовска, часто попадая и по жилым домам.

На фоне роста активности боёв у Артёмовска и Соледара, появилось видео полёта американских вертолётов якобы в этом районе. Перелёт двух Boeing CH-47 Chinook был снят одним из местных жителей. При этом нет информации, в каком именно направлении летели "Чинуки".

Информация размещена в личном аккаунте мессенджера военного корреспондента Дмитрия Стешина и других военкоров.

Если информация достоверна, то это первое появление авиации НАТО в небе над Донбассом за последнее время.

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