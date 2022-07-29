Ударом высокоточной российской ракеты была уничтожена воинская часть в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области, рассказал военный эксперт Яков Кедми.
"Калибровка идёт по графику", — отметил специалист.
Согласно заявлениям киевского режима, боеприпас попал в гражданское издание. Telegram-канал "Рыбарь" уточнил, что уничтоженный объект находился на территории Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО, а значит явно использовался украинской армией.
В мае официальный аккаунт Сухопутных войск Украины опубликовал информацию, что там готовили кадры для Главного управления разведки Минобороны.
Также украинские источники сообщают, что утром 29 июля союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР атаковали военные объекты ВСУ в Харьковской области. По словам местных жителей, взрывы слышались на севере Харькова, в окрестностях Чугуева и Богодуховском районе.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.