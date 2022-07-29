Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"

Ударом высокоточной российской ракеты была уничтожена воинская часть в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области, рассказал военный эксперт Яков Кедми.

"Калибровка идёт по графику", — отметил специалист.

Согласно заявлениям киевского режима, боеприпас попал в гражданское издание. Telegram-канал "Рыбарь" уточнил, что уничтоженный объект находился на территории Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО, а значит явно использовался украинской армией.

В мае официальный аккаунт Сухопутных войск Украины опубликовал информацию, что там готовили кадры для Главного управления разведки Минобороны.

Также украинские источники сообщают, что утром 29 июля союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР атаковали военные объекты ВСУ в Харьковской области. По словам местных жителей, взрывы слышались на севере Харькова, в окрестностях Чугуева и Богодуховском районе.