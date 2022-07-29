Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Украине родители называют новорождённых Джавелина и Байрактар
В Северной Корее создали РСЗО нового поколения — лучше HIMARS
Разведка Британии: контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты
На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич
Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе
Ведущий Fox News: Украина перестала скрывать, что от США ей нужны лишь деньги
Подберёзкин: Одессу и Николаев штурмовать никто не будет
Вирусолог Альтштейн о ситуации с COVID-19 в РФ: Рост прекратится в конце августа
Отец Реввы рассорился с сыном из-за СВО: "Саша с Меладзе участвовал в сборище"

Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"

Силовые структуры

Ударом высокоточной российской ракеты была уничтожена воинская часть в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области, рассказал военный эксперт Яков Кедми.

Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"

"Калибровка идёт по графику", — отметил специалист.

Согласно заявлениям киевского режима, боеприпас попал в гражданское издание. Telegram-канал "Рыбарь" уточнил, что уничтоженный объект находился на территории Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО, а значит явно использовался украинской армией.

В мае официальный аккаунт Сухопутных войск Украины опубликовал информацию, что там готовили кадры для Главного управления разведки Минобороны.

Также украинские источники сообщают, что утром 29 июля союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР атаковали военные объекты ВСУ в Харьковской области. По словам местных жителей, взрывы слышались на севере Харькова, в окрестностях Чугуева и Богодуховском районе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Последние материалы
Кедми: "Ракета прилетела аккурат в воинскую часть в селе Лютиж Киевской области"
На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич
Bloomberg: Германия теряет свои лидирующие позиции в Евросоюзе
Ведущий Fox News: Украина перестала скрывать, что от США ей нужны лишь деньги
Подберёзкин: Одессу и Николаев штурмовать никто не будет
Вирусолог Альтштейн о ситуации с COVID-19 в РФ: Рост прекратится в конце августа
Отец Реввы рассорился с сыном из-за СВО: "Саша с Меладзе участвовал в сборище"
Фитнес-коуч Воскобойникова: "Без контроля белков, жиров и углеводов упражнения для ягодиц не помогут"
Сергей Шнуров покинул Россию в компании беременной жены
Сладков: освобождение ВС РФ Соледара будет очередным "щелчком по носу" ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников