Офицер ГШ ВСУ Громов: удар ВС РФ пришёлся по войсковой части в Киевской области

Украинские политики заявили, что российские войска нанесли удар по гражданскому объекту в Вышгородском районе Киевской области. Однако представитель генерального штаба украинской армии Алексей Громов признал, что это была военная инфраструктура.

В ходе брифинга Громов отметил, что под удар ВС РФ попала войсковая часть в населённом пункте Лютеж. По его словам, по объекту было запущено шесть ракет "Калибр", одну из которых удалось перехватить.

"Одно здание на территории части разрушено, ещё два повреждены", — заявил представитель ГШ ВСУ.