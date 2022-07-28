Украинские политики заявили, что российские войска нанесли удар по гражданскому объекту в Вышгородском районе Киевской области. Однако представитель генерального штаба украинской армии Алексей Громов признал, что это была военная инфраструктура.
В ходе брифинга Громов отметил, что под удар ВС РФ попала войсковая часть в населённом пункте Лютеж. По его словам, по объекту было запущено шесть ракет "Калибр", одну из которых удалось перехватить.
"Одно здание на территории части разрушено, ещё два повреждены", — заявил представитель ГШ ВСУ.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.