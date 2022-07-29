В Северной Корее создали РСЗО нового поколения — лучше HIMARS

Северная Корея начала разработку своих реактивных систем залпового огня (РСЗО) еще в начале 80-х гг. прошлого столетия.

Сперва военные инженеры КНДР скопировали советскую разработку и создали установку M1985 с дальностью до 65 км. Затем была создана усовершенствованная реактивная система залпового огня KN-09, сообщает "Царьград”.

Новый KN-25 — это продолжение программы развития вооружений страны. Прототип РСЗО был представлен в 2019 г. Первый запуск продемонстрировал всю мощь этого оружия — ракета уничтожила цель на расстоянии 370 км. Эта система не уступает разрекламированным HIMARS, поставляемым на Украину американцами.

После успешного испытания корейцы показали Штатам истинную мощь своих РСЗО. В течение года они провели ряд испытаний, поразив цели на 380 км. Время между запусками ракет — всего 30 секунд. HIMARS не обладает такой скорострельностью, отмечают эксперты.