С позиций ВСУ в Нетайлово был нанесён артудар по Иловайску из HIMARS

Поздно ночью 29 июля с позиций Вооружённых сил Украины в Нетайлово был нанесён ракетный удар из РСЗО HIMARS по городу Иловайску.

По всей вероятности, артудар был нанесён по складу боеприпасов, потому что спустя несколько часов горожане сообщают о детонации снарядов.

Во многих домах разбиты стёкла, повреждены линии электропередач, пишет "Русская Весна".

Жители Иловайска в социальных сетях пишут, что эту ночь можно сравнить только с 2014 годом, когда в Иловайском котле уничтожали группировку националистов.

Сейчас автотрасса на Иловайск пока перекрыта. Периодически продолжают детонировать боеснаряды, но интенсивность и мощность постепенно снижается.