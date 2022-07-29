Поздно ночью 29 июля с позиций Вооружённых сил Украины в Нетайлово был нанесён ракетный удар из РСЗО HIMARS по городу Иловайску.
По всей вероятности, артудар был нанесён по складу боеприпасов, потому что спустя несколько часов горожане сообщают о детонации снарядов.
Во многих домах разбиты стёкла, повреждены линии электропередач, пишет "Русская Весна".
Жители Иловайска в социальных сетях пишут, что эту ночь можно сравнить только с 2014 годом, когда в Иловайском котле уничтожали группировку националистов.
Сейчас автотрасса на Иловайск пока перекрыта. Периодически продолжают детонировать боеснаряды, но интенсивность и мощность постепенно снижается.
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