Украинские военные уже на протяжении двух месяцев не получают денежное довольствие в полном объёме. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, речь идёт о представителях Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в районе Артёмовска, Часова Яра, Соледара и Северска.
"Долги по выплатам составляют порядка 30 тысяч гривен", — пояснил офицер Народной милиции ЛНР.
Он также подчеркнул: финансовые службы Украины объясняют отсутствие выплат тем, что у Киева нет денег на эти цели.
Ранее Марочко сообщил, что Вооружённые формирования Украины (ВФУ) без согласования с военно-политическим командованием страны начали покидать свои позиции в районе населённого пункта Нагорное. Как отметил офицер, такие действия украинских солдат связаны с "большими и безвозвратными потерями".
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