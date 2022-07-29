Марочко: украинским военным не выплачивают деньги в полном объёме

Украинские военные уже на протяжении двух месяцев не получают денежное довольствие в полном объёме. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, речь идёт о представителях Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в районе Артёмовска, Часова Яра, Соледара и Северска.

"Долги по выплатам составляют порядка 30 тысяч гривен", — пояснил офицер Народной милиции ЛНР.

Он также подчеркнул: финансовые службы Украины объясняют отсутствие выплат тем, что у Киева нет денег на эти цели.

Ранее Марочко сообщил, что Вооружённые формирования Украины (ВФУ) без согласования с военно-политическим командованием страны начали покидать свои позиции в районе населённого пункта Нагорное. Как отметил офицер, такие действия украинских солдат связаны с "большими и безвозвратными потерями".