Экс-сотрудник ЦРУ: когда с Украиной покончат, Турция запросит союз с Россией

Турция — прагматичный геополитический игрок. А значит, после разгрома Запада на Украине вынуждена будет потянуться к России, поскольку за Соединёнными Штатами нет будущего.

Об этом в эфире YouTube-канала "PolitWera" сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"К Турции относились как к некрасивой толстой девке. К ней очень плохо относились, а Турция — всегда (Заботилась — Прим. ред.) о собственном интересе... Нет никакого сомнения, что к Турции относилась Америка как к младшей рыжей дочке — пренебрежительно. Результат видим сегодня", — отметил эксперт.

По его словам, когда с киевским режимом покончат, турки сделают вывод, что нужно создать какой-то вид союза, альянса с Российской Федерацией, потому что именно Россия — это будущее, а с Вашингтоном у Турции нет перспектив.