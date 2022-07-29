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Евсеев: на боеспособность ВСУ влияет не устранение кадрового состава

Силовые структуры

Утверждение о том, что уничтожение кадрового состава ВСУ значительно повлияет на боеспособность украинских войск, является спорным. Своё мнение относительно этого высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев: на боеспособность ВСУ влияет не устранение кадрового состава

Эксперт напомнил, что первые два раза на Украине призывали подготовленных бойцов, но теперь власти дошли уже до призыва опытных военных пенсионеров.

Но дело тут даже не в количестве украинских военных, а в числе тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

"Вопрос не в этом. Как только будет критическая масса тех, кто не хочет воевать, то подразделения противника будут неустойчивы. Да, не надо забывать про заградотряды украинских националистов, которые будут стрелять по отступавшим, но на боевом духе это подразделений точно скажется", — сказал Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

По мнению эксперта, когда будет полностью освобождён Донбасс, ход спецоперации изменится, поскольку до самого Днепропетровска со стороны ВСУ нет достаточной обороны, которая могла бы помешать союзным силам продвигаться дальше.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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