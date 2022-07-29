Военкор Медведев: обстрел колонии в Еленовке — жажда Киева заткнуть рот пленным

Многие военные эксперты сходятся во мнении, что Киев решил устранить ненужных свидетелей в лице пленных азовцев* в Еленовке, чтобы они не смогли ничего рассказать общественности. Украинские власти отнеслись к военнопленным как к ненужному балласту.

Военкор Евгений Медведев напомнил, что секрета в местонахождении азовцев* никакого не было, "факт содержания украинских пленных в Еленовке — общеизвестный".

"Удар киевской артиллерии по месту их содержания, на мой взгляд, не случайность. Они охотно говорят, рассказывая не самые удобные для Киева и Запада факты. Обстрел — …попытка Киева заткнуть им рот. И очередное подтверждение: у нацистов своих нет", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

С ним согласен его коллега, автор канала "Военкор Руденко", который уверен, что обстрел колонии был выполнен Киевом для "уничтожение свидетелей, которые начали говорить".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.