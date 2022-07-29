Евсеев: руководство ВСУ скрывает от солдат число потерь

Командование ВСУ скрывает от собственных граждан и военнослужащих реальную инфрмацию о потерях солдат в ходе специальной операции России.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, даже западные СМИ уже признали, что украинские войска теряют от 20 тысяч боевиков в месяц. А некоторые западные источники утверждают, что потери достигают даже 125 тысяч солдат ежемесячно. По словам обозревателя, украинцы сейчас массово уклоняются от призыва в ВСУ.

"Сейчас тому, чтобы они держались, способствует несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городской застройке”, — пояснил Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Он добавил, что одной из основных задач ВС РФ сегодня является освобождение Артёмовска и Соледара, где у Украины хорошие оборонительные позиции.