Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ищенко заявил, что конфликт между РФ, Украиной и Западом продлится ещё долго
Макаревич о нежелании жить в России: "Никакой политики здесь не было"
Причиной массовой гибели рыбы в Башкирии могли стать отходы ферм
Американист назвал сотрудничество России и Африки "головной болью США"
Эксперт Алёхин раскритиковал идею Госдумы РФ о скидочных картах для малоимущих
Daily Express: Россия мудро ответила на попытки ЕС снизить её доходы
Руденко об убитых Киевом в Еленовке азовцах*: "Задача была уничтожить вcех"
Постояльцы московского хостела могли погибнуть из-за решёток на окнах
Эксперт: армия России пробьёт любую защиту США от гиперзвуковых ракет

Евсеев: руководство ВСУ скрывает от солдат число потерь

Силовые структуры

Командование ВСУ скрывает от собственных граждан и военнослужащих реальную инфрмацию о потерях солдат в ходе специальной операции России.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, даже западные СМИ уже признали, что украинские войска теряют от 20 тысяч боевиков в месяц. А некоторые западные источники утверждают, что потери достигают даже 125 тысяч солдат ежемесячно. По словам обозревателя, украинцы сейчас массово уклоняются от призыва в ВСУ.

"Сейчас тому, чтобы они держались, способствует несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городской застройке”, — пояснил Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Он добавил, что одной из основных задач ВС РФ сегодня является освобождение Артёмовска и Соледара, где у Украины хорошие оборонительные позиции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Последние материалы
Нутрициолог Ефимова: в основе завтрака должны лежать белковые и жировые продукты
Логопед: родители должны выводить ребёнка-аутиста на диалог
Юшков объяснил, как удаётся Латвии продолжать импорт газа из РФ через посредника
Психолог Рощин: измены в отношениях объясняются в первую очередь генетикой
Белорусские власти отозвали посла в Великобритании
Сатановский о словах Борреля по отказу от газа РФ: трындеть — не мешки ворочать
Военкор Медведев: обстрел колонии в Еленовке — жажда Киева заткнуть рот пленным
Штаб ДНР: число погибших при ударе ВСУ по Еленовке возросло до 53 человек
Евсеев: заградотряды — главный фактор, почему ВСУ не сдаются, несмотря на потери
Пушилин: ВСУ нанесли удары по Еленовке из-за дающих показания "азовцев"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников