Командование ВСУ скрывает от собственных граждан и военнослужащих реальную инфрмацию о потерях солдат в ходе специальной операции России.
Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, даже западные СМИ уже признали, что украинские войска теряют от 20 тысяч боевиков в месяц. А некоторые западные источники утверждают, что потери достигают даже 125 тысяч солдат ежемесячно. По словам обозревателя, украинцы сейчас массово уклоняются от призыва в ВСУ.
"Сейчас тому, чтобы они держались, способствует несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городской застройке”, — пояснил Евсеев в беседе с "Украиной.ру".
Он добавил, что одной из основных задач ВС РФ сегодня является освобождение Артёмовска и Соледара, где у Украины хорошие оборонительные позиции.
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