Алёхин: у ВСУ нет никаких шансов ни в Харькове, ни в контрнаступлении

На основании заявлений Минобороны РФ можно судить о том, что у ВСУ нет резервов для обороны Харькова. Такое мнение высказал полковник в отставке Геннадий Алёхин.

Эксперт рассказал, что украинская армия страдает от ударов артиллерии РФ возле Чугуева, из-за чего подразделениям ВСУ приходится понемногу отходить в Харьковском направлении.

Военный эксперт подчеркнул, что разговоры о готовящемся контрнаступлении ВСУ — это миф, так как максимум, что они сейчас могут сделать — это попытаться удержать окраины Харькова.

"Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова", — сказал Алёхин в разговоре с "Украиной.ру".

Алёхин уверен, что после перехода Харькова под контроль ВС РФ ВСУ не будут пытаться его отбить. Те украинские подразделения, которые будут надеяться на возвращение его под свой контроль, отойдут в направлении Днепра, считает полковник.