Пентагон: Киев "нечаянно" нанёс удар по СИЗО в Еленовке

В Министерстве обороны США заявили, что если удар по заключённым пленным ВСУ в Еленовке нанёс Киев, то это было сделано "случайно".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", — сообщили в военном ведомстве США.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в результате удара националистами из HIMARS по СИЗО в Еленовке погибли 53 и ранены около 100 пленных.

В пятницу штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что киевская власть целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен солдат ВСУ, чтобы замести следы своих преступлений, а также заставить остальных продолжать воевать, а не сдаваться в плен.