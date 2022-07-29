В Министерстве обороны США заявили, что если удар по заключённым пленным ВСУ в Еленовке нанёс Киев, то это было сделано "случайно".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", — сообщили в военном ведомстве США.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в результате удара националистами из HIMARS по СИЗО в Еленовке погибли 53 и ранены около 100 пленных.
В пятницу штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что киевская власть целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен солдат ВСУ, чтобы замести следы своих преступлений, а также заставить остальных продолжать воевать, а не сдаваться в плен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.