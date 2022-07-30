Politico: мэр Днепра обвинил Киев в "узурпации власти" из-за скандала с Корбаном

Мэра Днепра Бориса Филатова "разозлили" действия президента Незалежной Владимира Зеленского, который мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Украинский политик выразил надежду, что это "досадная ошибка".

В противном случае, по словам Филатова, официальный Киев использует спецоперацию как прикрытие для "узурпации власти".

"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", — пояснил Филатов в интервью Politico.

Он подчеркнул, что на сайте президента такой документ пока отсутствует, однако, сам Корбан сообщал, что не может въехать на Украину и пограничники изъяли его паспорт.