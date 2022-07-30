Уже к осени "коллекция" западного оружия на Украине может пополниться немецкими танками-амфибиями BIBER. Согласно информации, Берлин намерен передать Киеву 16 машин и комплекты запасных частей к ним.
Первую партию из шести мостовых танков намерены поставить уже осенью, а остальные десять в следующем году, заявила федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
"С помощью BIBER украинские войска могут преодолевать воду или препятствия в бою", — цитирует заявление Минобороны ФРГ Newsweek. — В общий пакет входят шестнадцать бронированных мостоукладчиков, а также транспорт, ремонт и обучение".
Как подчеркнуло издание, этот пакет помощи станет последним от Германии в адрес Украины.
Танки BIBER — бронированные мостоукладчики, которые могут преодолевать овраги, рвы или другие препятствия на местности шириной до 20 метров.
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