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Newsweek: "коллекцию" западного вооружения Киева пополнят танки-амфибии BIBER

Силовые структуры

Уже к осени "коллекция" западного оружия на Украине может пополниться немецкими танками-амфибиями BIBER. Согласно информации, Берлин намерен передать Киеву 16 машин и комплекты запасных частей к ним.

Newsweek: "коллекцию" западного вооружения Киева пополнят танки-амфибии BIBER

Первую партию из шести мостовых танков намерены поставить уже осенью, а остальные десять в следующем году, заявила федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"С помощью BIBER украинские войска могут преодолевать воду или препятствия в бою", — цитирует заявление Минобороны ФРГ Newsweek. — В общий пакет входят шестнадцать бронированных мостоукладчиков, а также транспорт, ремонт и обучение".

Как подчеркнуло издание, этот пакет помощи станет последним от Германии в адрес Украины.

Танки BIBER — бронированные мостоукладчики, которые могут преодолевать овраги, рвы или другие препятствия на местности шириной до 20 метров.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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