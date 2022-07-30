Российской армии и силам Донбасса осталось зачистить от Вооружённых сил Украины два главных направления — Харьков и Николаев. Именно там меньше подготовленных ВСУ и наступление пойдёт быстрее, чем на других участках.
Об этом сообщил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
По его словам, напряжённые бои сегодня потому, что украинские националисты цепляются за хорошо укреплённые районы.
"Останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее", — отметил аналитик.
Он отметил, что осталось 10 процентов подготовленных боевиков ВСУ, а остальные, которых набрала киевская власть — "необученное живое мясо, которое будет очень быстро уничтожено огневым налётом".
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