Военный эксперт: остаются два важных направления — Харьков и Николаев

Российской армии и силам Донбасса осталось зачистить от Вооружённых сил Украины два главных направления — Харьков и Николаев. Именно там меньше подготовленных ВСУ и наступление пойдёт быстрее, чем на других участках.

Об этом сообщил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его словам, напряжённые бои сегодня потому, что украинские националисты цепляются за хорошо укреплённые районы.

"Останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее", — отметил аналитик.

Он отметил, что осталось 10 процентов подготовленных боевиков ВСУ, а остальные, которых набрала киевская власть — "необученное живое мясо, которое будет очень быстро уничтожено огневым налётом".