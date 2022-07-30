Госдепартамент США рассматривает возможность закупа габионных заграждений для Государственной пограничной службы Украины. Согласно информации, Киев запросил у американских властей "экстренную помощь" по охране границ Незалежной.
Стоимость оборудования оценивается в 706 тысяч долларов.
"Данные элементы (габионные заграждения. — Прим. ред.) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины", — цитирует выдержку из документа RT.
Как уточнили в Госдепе США, заграждения позволят обезопасить самые "уязвимые" участки украинской границы и гарантировать "укрепление" для эффективного развёртывания полевых подразделений. Согласно информации, сейчас американские власти ищут поставщика, когда конкретно Незалежная получит оборудование, в документе не уточняется.
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