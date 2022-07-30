Кива об обстреле Еленовского СИЗО: США сворачивают проект "Украина"

Оппозиционный украинский политик Илья Кива считает, что обстрел Еленовского СИЗО свидетельствует о том, что Соединённые Штаты Америки "сворачивают проект "Украина", тем самым накаляя обстановку в стране.

"Операция по уничтожению неугодных военнопленных в Еленовском СИЗО была спланирована Пентагоном, что ещё раз доказывает — Штаты сворачивают проект "Украина", сознательно обостряя ситуацию внутри страны, убирая руками (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) Зеленского националистический сегмент-неудобных свидетелей", — написал он.

По словам экс-депутата Верховной Рады, внутри общества, среди военных и националистов возникает все больше недовольства и недоверия к политике украинского лидера, а большие потери и поражения ВСУ грозят Зеленскому госпереворотом.

"Неминуемый провал будущей наступательной операции на Херсонском направлении, огромные потери ВСУ и возможное новое наступление российской армии на Киев, станет последней каплей и катализатором для протестов и волнения, под предводительством команды Порошенко, которые могут закончиться переворотом для Зеленского", — отметил он.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что в результате ночного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по изолятору в Еленовке погибли 53 военнопленных, ещё 75 человек получили ранения.