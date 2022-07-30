Азербайджан, находясь в нейтральном статусе, тайно поставлял бомбы на Украину

Азербайджан в апреле тайно поставлял боеприпасы националистам ВСУ.

Согласно информацмм, компания CIHAZ Industrial Association (курируемая Министерством оборонной промышленности Азербайджана) отправила авиабомбы для украинской госкомпании "Укрспецэкспорт".

Поставка велась украинской авиакомпанией "Меридиан" в известный польский аэропорт Жешув для дальнейшей переправки на Украину. Сообщается, что рейс MEM5002 был в дни: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля, пишет портал "Крылья войны" со ссылкой на иракский канал Sabereen News.

В описании груза он обозначен как Precision Guided Air Bomb и Precision Guided Air Bomb INERT. Одна такая бомба весит 270 килограммов. Под эти характеристики подходит высокоточная управляемая авиационная бомба QFAB-250 LG. Это фугасный боеприпас с лазерным наведением, весом в 270 килограмм (250 из них б/ч) — одна из последних разработок Турции и Азербайджана. По-умолчанию боеприпас используют штурмовики Су-25, однако может применяться и другими самолётами. Наведение и целеуказание можно производить при помощи Bayraktar TB2.

Таким образом, Баку (и в некоторой степени Анкара) прямо участвовали в снабжении украинских нацистов высокоточными авиабомбами, несмотря на официальный нейтралитет по отношению к сторонам украинского конфликта.

Журналисты уже задались главными вопросами — сколько такого вооружения было использовано против России и сил Донбасса, и зачем такая нелициприятная история Азербайджану?