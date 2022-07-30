МО РФ: ответственность за "кровавую бойню" по СИЗО в Еленовке несёт Зеленский

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что всю ответственность за "кровавую бойню" по следственному изолятору вблизи населённого пункта Еленовка несёт президент Украины Владимир Зеленский, его режим и поддерживающий их Вашингтон.

"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за "кровавую бойню" против украинцев несёт лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", — отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, в результате намеренного ракетного удара из американской РСЗО Himars убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-ёх украинских военнопленных.

"Погибли 50 украинских пленных военных, 73 — ранены. Останки 48-ми погибших в СИЗО в Еленовке были обнаружены и извлечены из-под завалов. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых травм скончались при транспортировке в медучреждение. 73-ём раненым оказана необходимая помощь", — проинформировал Конашенков.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что ВСУ нанесли удары по Еленовке из-за дающих показания "азовцев"*.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.