Пушилин: ВСУ нанесли удары по Еленовке из-за дающих показания "азовцев"*

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали колонию в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам политика, солдаты ВСУ целились в боевиков "Азова"*.

"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт Первый канал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Известно, что там находились боевики "Азова".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.