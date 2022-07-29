Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали колонию в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам политика, солдаты ВСУ целились в боевиков "Азова"*.
"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт Первый канал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Известно, что там находились боевики "Азова".
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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