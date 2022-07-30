Оперативную информацию из зоны проведения специальной военной операции на Украине россияне получают от военных журналистов, работающих непосредственно на местах. Репортёры ежедневно рискуют свое жизнью, чтобы донести до читателей и зрителей правду о происходящих на фронте событиях.
Теперь же над ними нависла ещё одна угроза. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Он заявил, что по имеющейся информации спецслужбы киевского режима, видя положительное влияние материалов, которые публикуют военкоры с рубежей СВО, приняли решение ликвидировать ряд журналистов и съёмочных групп федеральных каналов России.
Пока никаких других подробностей автор канала не приводит. Стоит отметить, что ранее сообщения об угрозе жизни военкорам уже появлялись в Сети.
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