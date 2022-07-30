Военкор Руденко: Киев решил ликвидировать работающих в зоне СВО журналистов РФ

Оперативную информацию из зоны проведения специальной военной операции на Украине россияне получают от военных журналистов, работающих непосредственно на местах. Репортёры ежедневно рискуют свое жизнью, чтобы донести до читателей и зрителей правду о происходящих на фронте событиях.

Теперь же над ними нависла ещё одна угроза. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он заявил, что по имеющейся информации спецслужбы киевского режима, видя положительное влияние материалов, которые публикуют военкоры с рубежей СВО, приняли решение ликвидировать ряд журналистов и съёмочных групп федеральных каналов России.

Пока никаких других подробностей автор канала не приводит. Стоит отметить, что ранее сообщения об угрозе жизни военкорам уже появлялись в Сети.