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В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины

Силовые структуры

Прямым попаданием высокоточного оружия разгромлен воинский железнодорожный эшелон, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-ой отдельной бригады президента Украины.

В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины

"Высокоточным оружием воздушного базирования, вечером, 28 июля, прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший штурмовой батальон 1-ой отдельной бригады президента Украины", — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара были уничтожены свыше 140 националистов, ещё 250 украинских боевиков были ранены.

Ранее сообщалось, что в результате высокоточных ударов ликвидировано месторасположение иностранных наёмников в Харькове. В районе Артёмовска уничтожены боевики формирования "Чёрная сотня".

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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