В ДНР разгромлен эшелон, перевозивший штурмовой батальон президента Украины

Прямым попаданием высокоточного оружия разгромлен воинский железнодорожный эшелон, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-ой отдельной бригады президента Украины.

"Высокоточным оружием воздушного базирования, вечером, 28 июля, прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший штурмовой батальон 1-ой отдельной бригады президента Украины", — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара были уничтожены свыше 140 националистов, ещё 250 украинских боевиков были ранены.

Ранее сообщалось, что в результате высокоточных ударов ликвидировано месторасположение иностранных наёмников в Харькове. В районе Артёмовска уничтожены боевики формирования "Чёрная сотня".