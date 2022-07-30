ВС РФ мгновенно ответили на огонь ВСУ по Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска нанесли ракетные удары по региону. Было зафиксировано больше 20 прилётов. Однако атака ВСУ была мгновенно подавлена российской армией.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ответным огнём наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", — надписал Старовойт в своём Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. Однако в результате ударов несколько улиц населённого пункта остались без электроснабжения.