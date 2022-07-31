Минобороны: РФ пригласила ООН и Красный Крест для расследования удара в Еленовке

Россия пригласила принять участие в расследовании удара по СИЗО в Еленовке экспертов ООН и Красного Креста, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как подчеркнули в военном ведомстве, российская сторона рассчитывает на объективную оценку ситуации.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", — сообщили в Минобороны.

Ответили ли российской стороне в вышеуказанных организациях, пока неизвестно.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление политиков РФ о том, что киевские власти целенаправленно нанесли удар по СИЗО, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных. Так, по мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Киев под кураторством Вашингтона таким образом "убирал свидетелей", чтобы не допустить нового Ньюрнбергского процесса, где "азовцы"* начали бы давать показания.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.