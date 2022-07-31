Полянский: Киеву не обвинить РФ за Еленовку — "Были бы умнее, били не из HIMARS"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что попытки Киева переложить ответственность за удар по СИЗО в Еленовке и гибель десятков человек окончатся неудачей.

Как подчеркнул политик, если бы украинцы "были умнее", то били бы не из американского оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву.

"Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS", — заявил Полянский.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Минобороны РФ о том, что российская сторона пригласила принять участие в расследовании удара по СИЗО экспертов ООН и Красного Креста.